Азаров рассказал, что в Украине ситуация не такая, чтобы идти на любые условия МВФ

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом премьер-министр Николай Азаров заявил в интервью венгерскому телеканалу M1.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с Международным валютным фондом. Однако у нас нет острой необходимости соглашаться на любые условия. У нас достаточно крепкая финансово-экономическая ситуация. Мы платим по всем своим финансовым обязательствам и с оптимизмом смотрим на переговоры с МВФ», - сказал Н.Азаров.

Премьер-министр в очередной раз напомнил, что Украина не повысит цену на газ для населения, как того требует МВФ, ради получения кредита. Поскольку, в соответствии с «кабальными» газовыми контрактами 2009 года Украина получает газ по несправедливой, самой высокой в Европе цене, и не хочет перекладывать этот груз на своих граждан.

«Высокая цена на газ определена несправедливым газовым контрактом с Россией. Мы настойчиво договариваемся с Россией о пересмотре этого контракта, и, по моему мнению, наметились определенные пути решения этого вопроса», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ с 27 марта начала работу в Киеве.

По словам министра экономического развития и торговли Украины Игоря Прасолова, настроение у команды правительства и Национального банка по поводу переговоров хорошее, и Украина крайне заинтересована в получении средств от МВФ, а также в рефинансировании тех кредитов, которые уже были получены по линии Фонда.

Переговоры только начались и они пройдут не только в профильных министерствах, но также с участием первых лиц государства. Кроме того, Ассоциация украинских банков также сообщила о намерении провести встречу с миссией МВФ.

Украину в 2013 году ожидают пиковые выплаты по внешнему долгу на сумму около 9 млрд дол., в частности около 6 млрд дол. - за ранее взятые кредиты Международного валютного фонда.

В 2011 году Фонд заморозил кредиты для Украины в ответ на нежелание власти проводить экономические реформы и решать финансовые проблемы государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины».