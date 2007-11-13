Симоненко назвал дату первого заседания ВР

Если 27 октября были опубликованы результаты выборов, то 26 ноября, на 30-й день после оглашения результатов выборов, Верховная Рада должна уже работать. Лидер Компартии Украины Петр Симоненко считает, что парламент соберется на свое первое заседание в срок, предусмотренный законодательством Украины. Об этом он заявил ИнтерМедиа консалтинг.

Отвечая на вопрос, разделяет ли он мнение лидера БЮТ, что первая сессия Верховной Рады VI созыва, несмотря на затягивание принятия решений на заседании Подготовительной группы, начнется не позднее 26 ноября, политик сказал: “Не о ней нужно вести разговор. А о том, что есть закон, который предусматривает, что после того, как станут опубликованы результаты выборов, которые огласил Центризбирком, в течение месяца собирается парламент. Есть норма закона, которую должны все выполнять”, - отметил он.

Говоря о заседании Подготовительной группы по организации первого дня работы парламента VI созыва, Петр Симоненко выразил мнение, что в ближайшее время будет достигнут консенсус в голосовании за ее руководителя.

“Просто идет колоссальная борьба финансово-политических группировок. И только КПУ нейтральна в этой части. Изначально, принимая участие в избирательной кампании, мы отказались от крупного капитала и не допустили, чтоб в списках КПУ были олигархи. Поэтому я считаю, что для нормальной и профессиональной работы рабочей группы нужно, чтобы противоборствующие стороны согласились с кандидатурой Мартынюка”, - подчеркнул Симоненко.

Он выразил уверенность, что чем быстрее стороны согласятся с тем, что Адам Мартынюк – лучшая кандидатура на пост руководителя рабочей группы, тем “гораздо быстрее, оперативнее и профессиональнее будут подготовлены все материалы, которые требуются на первое заседание ВР”.

Напомним, вчера лидер БЮТ Юлия Тимошенко отметила, что если подготовительная группа не сможет определиться с датой открытия сессии, то депутаты 26 ноября будут иметь право зайти в сессионный зал и начать работу.