Депутаты хотят выяснить, куда делись 100 млн, выделенные на снегоуборочную технику
07:25, 27 марта 2013Политика
2873
Депутаты Киевсовета вместе с народными депутатами Украины хотят выяснить, куда власти потратили более 100 миллионов гривен, которые были выделены на закупку новой снегоуборочной техники для «Киевавтодора».
Депутаты уже направили запросы
Об этом в эфире «5 канала» заявил депутат Киевсовета, член фракции «УДАР» Алексей Давыденко.
«В конце прошлого года Киевсовет выделил дополнительные 100 миллионов гривен на закупку спецавтотранспорта для «Киевавтодора», для уборки снега. И мы уже сейчас с депутатами Верховной Рады направили запросы относительно использования этих средств. То есть уже четыре месяца прошло - где эта новая снегоуборочная техника», - заявил Давыденко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter