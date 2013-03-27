Депутаты хотят выяснить, куда делись 100 млн, выделенные на снегоуборочную технику

Об этом в эфире «5 канала» заявил депутат Киевсовета, член фракции «УДАР» Алексей Давыденко.

«В конце прошлого года Киевсовет выделил дополнительные 100 миллионов гривен на закупку спецавтотранспорта для «Киевавтодора», для уборки снега. И мы уже сейчас с депутатами Верховной Рады направили запросы относительно использования этих средств. То есть уже четыре месяца прошло - где эта новая снегоуборочная техника», - заявил Давыденко.