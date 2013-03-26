Милиционера, изнасиловавшего в райотделе мужчину дубинкой, посадили на 10 лет

Петровским районным судом г. Донецка участковый милиционер Петровского райотдела милиции Руслан Сутковой, который 17 июня 2012 года избил и изнасиловал милицейской дубинкой в опорном пункте №5 жителя Донецка Михаила Беликова осужден на 10 лет лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 26 марта, председательствующий судья Александр Фунжий, зачитал приговор, в котором говорится, что Р.Сутковому назначено «наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 3 года и выплатить штраф в доход государства в сумме 20 тыс. грн». Также суд лишил Р.Суткового звания лейтенанта милиции.

Кроме того, сегодня суд вынес обвинительный приговор и соучастникам данного преступления: солдату Вадиму Чижкову, направленному из воинской части г. Феодосии в Донецк на время проведения Евро-2012 и старшему участковому инспектору милиции сектора УИМ Петровского райотдела милиции Олегу Зайцу.

В.Чижкова суд приговорил к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года без права выезда за пределы Украины без разрешения уголовно-исполнительной инспекции и с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 3 года. Также суд обязал В. Чижкова выплатить штраф в доход государства в сумме 10 тыс. грн и лишил его воинского звания солдата.

О.Зайца суд лишил звания подполковника милиции и приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года и с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 2 года.

Согласно решению суда, В.Чижков и О.Заяц были освобождены из-под стражи в зале суда.

Суд также вынес постановление о взыскании с Госказначейства в пользу потерпевшего М.Беликова 250 тыс. грн морального и 10 тыс. грн материального ущерба.

Таким образом, суд частично удовлетворил гражданский иск пострадавшего М.Беликова, который требовал взыскать с ответчиков за счет средств государственного бюджета возмещение причиненного ему морального ущерба в размере 2 млн грн и в качестве причиненному ему материального вреда в сумме 10 тыс. грн.

Представители и гособвинения, и защиты заявили, что будут оспаривать данный приговор.

Как сообщал УНИАН, 17 июня 2012 г. работники правоохранительных органов задержали на автостанции «Трудовская» 40-летнего жителя Донецка за распитие пива возле остановки общественного транспорта. Для составления протокола об административном правонарушении он был доставлен в опорный пункт, где, в результате противоправных насильственных действий (изнасилование милицейской дубинкой), мужчине были нанесены множественные повреждения мягких тканей, внутренних органов, а также и закрытый перелом ребра.

По данному факту прокуратурой Донецка было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины двух милиционеров и военнослужащего войсковой части. Все обвиняемые были арестованы.

Руководство Петровского райотдела милиции Донецка было отстранено от занимаемой должности.