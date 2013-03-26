27 марта(среда) 2013 года в 16:00 в Институте Горшенина

состоится

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО СБОРНИКА МАРИНЫ КОЗЛОВОЙ «НАЧАЛО РЕЧИ»

Организатор: Институт Горшенина

Марина Козлова (Ткаченко) родилась во Львове. Закончила отделение поэзии Литературного института имени Горького. Живет в Киеве, работает в Институте Горшенина.

Первая книга — роман «Арборетум» — вышла в Риме, в издательстве «Stampalternativa» в переводе Паоло Гальвани в 2002 году. В 2004 году роман «Арборетум» был переиздан в Киеве, в Издательском доме Дмитрия Бураго. Роман-трилогия «Бедный маленький мир» издан в 2010 году в издательстве АСТ (Москва).

Весной 2013 года в издательстве АСТ вышла третья книга прозы Марины Козловой – роман «Пока мы можем говорить».

«Стихи из этой книги хочется цитировать в письмах, читать вслух, переписывать по старинке от руки и дарить друзьям. По сути своей книга-монолог (как и абсолютное большинство поэтических сборников), вовлекая в чтение, в тот самый упоительный водоворот, становится диалогичной, «своей», той, к которой обязательно вернешься спустя какое-то время после первого прочтения» (отрывок из предисловия Олеся Ильченко к книге М.Козловой «Начало речи»).

В презентации примут участие:

1. Марина Козлова (Ткаченко) – поэт, прозаик, эксперт Института Горшенина;

2. Дмитрий Бураго, издатель, Издательский дом Дмитрия Бураго;

3. Олесь Ильченко, украинский поэт и прозаик.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62, (063) 416 55 91

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)