МИД Украины потребовал от Сирии, чтобы она активнее охраняла свое химическое оружие

МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность сообщениями о вероятном применении в Сирии химического оружия, что якобы имело место неподалеку от Алеппо 19 марта, и призывает сирийскую власть усилить контроль над имеющимися запасами химического оружия.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины в связи с сообщениями о возможных случаях применения химического оружия в Сирии и заявлением Генерального секретаря ООН от 21 марта о независимом расследовании этих инцидентов.

Как отмечается в комментарии, Резолюция Совета Безопасности ООН 1540 (2004) устанавливает четкие обязательства для государств относительно недопущения применения этого вида оружия массового уничтожения. Учитывая конфликтную ситуацию, которая на данное время сохраняется в стране, а также руководствуясь положениями резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 3 августа 2012 года «Ситуация в Сирии», МИД призывает сирийскую власть усилить всесторонний контроль над имеющимися запасами химического оружия с целью исключить возможность его применения.

В то же время МИД Украины выражает поддержку решению Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна об организации миссии по установлению фактов возможного применения химического оружия в Сирии.