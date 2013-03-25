Сирийская оппозиция заняла место Сирии в Лиге арабских государств

Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного представителя организации.

"Сирийская оппозиция официально приглашена на арабский саммит и займет место Сирии в ЛАГ", — сообщил представитель ЛАГ.

Как пишет РИА Новости, большинство глав МИД стран лиги поддержали предложение Катара о предоставлении сирийской оппозиции места Дамаска в этой организации, несмотря на раскол в рядах противников президента Башара Асада. Против выступили главы МИД Алжира и Ирака, сославшись на то, что такое решение противоречит уставу ЛАГ. Соседний с Сирией Ливан воздержался.