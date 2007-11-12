Янукович и Зубков найдут друг друга где-то в пострадавших регионах
22:14, 12 ноября 2007Политика
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Это будет завтра
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр России Виктор ЗУБКОВ сегодня в ходе телефонной беседы договорились провести рабочую встречу в одном из районов, пострадавших от стихии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, встреча пройдет завтра.
Кроме того, завтра премьер-министр Украины совершит рабочую поездку в пострадавшие регионы.
Как сообщал УНИАН, 12 ноября на брифинге для журналистов В.ЯНУКОВИЧ заявил, что инициирует создание межправительственной рабочей группы для изучения последствий стихийных бедствий и выработки мер для борьбы с ними. По словам премьера, он намерен отправить соответствующее письменное предложение своему российскому коллеге Виктору ЗУБКОВУ.
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