Арбузов отрицает, что владеет медиа-активами
15:17, 19 марта 2013Политика
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Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов опровергает информацию о том, что он является собственником каких-либо медиа-активов, включая газеты и телеканал БТБ.
Арбузов говорит, что продал все свои активы
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Кабинете министров.
«Когда я шел работать в Национальный банк, я продал все свои активы. БТБ - это собственность Нацбанка Украины, хотя канал создавался в тот момент, когда я был там руководителем», - сказал С.Арбузов.
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