Арбузов отрицает, что владеет медиа-активами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Когда я шел работать в Национальный банк, я продал все свои активы. БТБ - это собственность Нацбанка Украины, хотя канал создавался в тот момент, когда я был там руководителем», - сказал С.Арбузов.