Арбузов сегодня пообщается с журналистами
11:01, 19 марта 2013Политика
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Пресс-конференция первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова состоится сегодня в 14.00.
Пресс-конференция пройдет в клубе Кабинета министров
Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, пресс-конференция пройдет в клубе Кабинета министров.
Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба заявила об отмене запланированных на сегодня пресс-конференций С.Арбузова и вице-премьер-министра Юрия Бойко.
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