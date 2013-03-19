Арбузов сегодня пообщается с журналистами

11:01, 19 марта 2013
Политика
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Пресс-конференция первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова состоится сегодня в 14.00.

пресс-конференция пройдет в клубе Кабинета министров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, пресс-конференция пройдет в клубе Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба заявила об отмене запланированных на сегодня пресс-конференций С.Арбузова и вице-премьер-министра Юрия Бойко.

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