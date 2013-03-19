Парубий рассказал, для чего оппозиции ВСК по делу Власенко и проблемным округам

Временные следственные комиссии по делу Сергея Власенко и по пяти проблемным избирательным округам нужны оппозиции в первую очередь для того, чтобы составить список лиц, причастных к незаконному прекращению депутатских полномочий Сергея Власенко и лиц, причастных к фальсификациям результатов выборов на пяти мажоритарным округам, чтобы в дальнейшем привлечь этих лиц к ответственности в Украине, или применить к ним персональные международные санкции.

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от ОО «Батькивщина» Андрей Парубий. «Я бы хотел ответить по неэффективности ВСК: нам необходимо на законодательном уровне сделать реестр всех фальсификаторов, которые фальсифицировали выборы. Этот список будет нам нужен в любом случае: для Европы, для того, чтобы можно было делать целевые санкции, для того периода, когда Януковича уже не будет у власти, чтобы мы четко знали кто и как фальсифицировал эти выборы; чтобы эти пять судей, которые принимали решение по Власенко, понимая, что оно незаконно, те члены регламентного комитета, подписываясь под решением, не будучи на заседании комитета - против них должны быть приняты санкции. Если этого будет не сегодня - это будет позже. Думаю, что работа ВСК сегодня очень нужна. Кстати для такого решения необходимы всего 150 голосов, и у нас есть эти голоса», - заявил Парубий.