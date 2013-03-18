Оппозиция выдвинула свои требования по завтрашнему заседанию ВР

На пленарном заседании Верховной Рады 19 марта оппозиция хочет первым вопросом рассмотреть проект постановления об образовании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования фактов антиконституционного пересмотра властью волеизъявления украинского народа на парламентских выборах 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время открытия Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.

Он сообщил, что вторым вопросом оппозиция предлагает рассмотреть проект постановления ВР о назначении очередных выборов депутатов Киевсовета и городского председателя Киева.

Также предлагается включить к рассмотрению на пленарном заседании еще 6 законопроектов.

Кроме того, оппозиция просит предусмотреть рассмотрение на пленарных заседания 19-22 марта законопроектов относительно европейской интеграции.

22 марта оппозиция инициирует, чтобы в Час вопросов к правительству принял участие премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщил В.Рыбак.