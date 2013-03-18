Тягнибок утверждает, что сейчас на закрытом Кабмине делят 5 миллиардов

Председатель фракции “Свобода” Олег Тягнибок называет “позорным, беспрецедентным случаем” принятие постановления правительства о допуске народных депутатов на заседание Кабинета министров только по согласованию с премьер-министром Николаем Азаровым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам О.Тягнибока, “это позорный, беспрецедентный случай, когда представитель исполнительной власти позволяет себе в нарушение Конституции Украины и украинского законодательства регулировать деятельность народных депутатов Украины”.

Как сказал О.Тягнибок, “оказывается, что заседание правительства проходит не только в среду, а есть еще так называемые закрытые заседания правительства, как, например, происходит, в частности, сейчас”.

Он сказал, что фракция “Свобода” делегировала двух народных депутатов на сегодняшнее заседание и “оказывается, что на этом секретном, или как иначе назвать это заседание Кабмина, сегодня рассматриваются очень интересные и важные вопросы, которые почему-то не обнародуются. В частности, это порядок предоставления местным бюджетам субвенции на погашение задолженности в разнице в тарифах на коммунальные услуги, а также распределяются средства между областями”.

О.Тягнибок отметил, что это распределение средств между областями осуществляется «несправедливо, в пользу тех областей, которые дают больше голосов для Партии регионов”. Он отметил, что, в частности, сегодня на заседании правительства рассматривается вопрос распределения “более 5 миллиардов гривен, и все это делается за закрытыми дверями”.

О.Тягнибок сообщил, что также сегодня правительство рассматривает вопрос о приватизации целостного имущественного комплекса государственного предприятия “Крымские генерирующие системы”, в связи с чем в пятницу на заседание Верховной Рады “должен прийти и отчитаться, собственно, сам премьер-министр Украины и должен говорить и о вопросе распределения средств, и о вопросе развития украинской экономики”.

Как отметила член фракции «Свобода» Ирина Сех, в связи с тем, что на заседание правительства пошли двое «свободовцев», это заседание отменено.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров утвердил изменения в своем регламенте.

Согласно постановлению в заседании правительства могут принимать участие народные депутаты текущего созыва, генеральный прокурор или его заместитель, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, председатель Национального банка или его заместитель, председатель Антимонопольного комитета и уполномоченные Президентом представители.

При этом вопрос участия народных депутатов в заседании Кабмина решается по согласованию с премьер-министром на основании сообщения за личной подписью народного депутата или председателя депутатской фракции, группы, которое поступило ко дню проведения заседания (но не позже чем за 24 часа до его проведения). Указанные сообщения с использованием факсимильного воспроизведения подписи таких лиц к рассмотрению не принимаются.

Если количество депутатов, которые желают принять участие в заседании, превышает количество определенных в зале заседаний мест для размещения, в заседании принимают участие депутаты пропорционально количеству представителей от фракций, групп и количеству внефракционных депутатов, которые выразили желание принять участие в заседании.

Предусмотрено, что Секретариат Кабинета министров обеспечивает регистрацию участников заседания и размещение в зале заседаний. Для обеспечения размещения народных депутатов в зале заседаний Кабинета министров резервируется необходимое количество мест, но не более 10.

Допуск участников заседания и приглашенных лиц осуществляется в соответствии с законодательством об охране органов государственной власти и должностных лиц с использованием технических средств досмотра и контроля в определенном Кабмином порядке.

Если у члена Кабинета министров, другого участника заседания по результатам изучения поданных для рассмотрения материалов возникли принципиальные замечания и предложения к проекту акта, они подаются в письменной форме членам Кабинета министров и другим участникам заседания во время обсуждения.

Лица, приглашенные на заседание, после завершения обсуждения вопроса членами правительства могут с разрешения председателя вносить предложения по обсуждаемому вопросу, делать замечания, давать пояснения.

Участникам заседания и лицам, приглашенным на заседание, запрещается прерывать докладчиков и других выступающих, комментировать доклады и выступления, подавать реплики и другим образом препятствовать проведению заседания Кабмина.