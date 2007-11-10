Украине для вступления в ВТО осталось еще чуть-чуть

Украина для завершения процесса вступления во Всемирную торговую организацию должна принять еще несколько незначительных поправок в законы.

Об этом сообщила в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН в Антверпене заместитель министра экономики Украины Наталья БОЙЦУН.

«Поправки к законам, к которым выдвигаются требования, в процессе заседания Рабочей группы по ВТО», - сказала она.

Н.БОЙЦУН не уточнила, о каком количестве законов идет речь, отметив только, что, в частности, необходимо принять небольшие поправки в три закона, регулирующих процедуру антидемпингового расследования.

«Мы меняем в них несколько формулировок, приводим в соответствие с правилами ВТО, потому что такое было замечание Рабочей группы в Женеве. Это не значит, что мы принимаем новые законы. Мы просто находим последние нестыковки, и приводим их в соответствие», - сказала замминистра экономики.

Н.БОЙЦУН еще раз подчеркнула, что большую часть работы, необходимой для вступления в ВТО Украина уже сделала.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2007 г. делегация Украины во главе с заместителем министра экономики Валерием ПЯТНИЦКИМ провела в Женеве (Швейцария) очередное неформальное заседание Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины о вступлении в ВТО, в ходе которого удалось согласовать практически все положения Отчета Рабочей группы, кроме параграфа о применении экспортных пошлин. Следующее заседание Рабочей группы должно состоятся в конце ноября этого года.

На сегодня Украина завершила переговоры со всеми членами Рабочей группы ВТО, кроме Киргизстана, требующего признания государственным долга в 27 млн. долларов, оставшегося, по мнению этой страны, со времен Советского Союза. Всего Украина подписала 49 протоколов о взаимном доступе на рынки товаров и услуг.

Источники в Министерстве экономики утверждают, что последний, 5-й протокол, с Киргизстаном может быть подписан до 20 ноября.