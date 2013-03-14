Томенко прогнозирует, что Верховную Раду с понедельника разблокируют
Народный депутат от “Батькивщины” Николай Томенко прогнозирует, что Верховная Рада заработает на будущей неделе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время круглого стола “Досрочные парламентские выборы: за и против” в Институте Горшенина.
“Я прогнозирую, что и оппозиция, и большинство на следующей неделе обязаны будут пойти на достижение компромисса и разблокирование парламента”, - сказал Н.Томенко.
В свою очередь народный депутат от “УДАРа” Валерий Карпунцов отметил, что “УДАР”, “Свобода” и “Батькивщина” совместно вырабатывают свою позицию. “Есть у нас определенные наработки, и если идет такая риторика на этом круглом столе, что есть надежда на Согласительный совет, значит, на этом Согласительном совете что-то будет решено”, - сказал он.
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В то же время народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник, отвечая на вопрос журналистов, может ли большинство провести заседание отдельно, вне Верховной Рады, сказал, что это невозможно.
“По двум моментам: во-первых, абсолютно не подобает легитимной власти куда-то бегать, а во-вторых - в регламенте прописано место сессионного заседания по адресу Грушевского, помещение купола”, - отметил депутат-«регионал».
Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты на прошлом пленарной неделе блокировали работу ВР.
Они, в частности, протестовали против лишения народного депутата из фракции «Батькивщина» Сергея Власенко депутатских полномочий.