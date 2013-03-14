Томенко прогнозирует, что Верховную Раду с понедельника разблокируют

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время круглого стола “Досрочные парламентские выборы: за и против” в Институте Горшенина.

“Я прогнозирую, что и оппозиция, и большинство на следующей неделе обязаны будут пойти на достижение компромисса и разблокирование парламента”, - сказал Н.Томенко.

В свою очередь народный депутат от “УДАРа” Валерий Карпунцов отметил, что “УДАР”, “Свобода” и “Батькивщина” совместно вырабатывают свою позицию. “Есть у нас определенные наработки, и если идет такая риторика на этом круглом столе, что есть надежда на Согласительный совет, значит, на этом Согласительном совете что-то будет решено”, - сказал он.

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В то же время народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник, отвечая на вопрос журналистов, может ли большинство провести заседание отдельно, вне Верховной Рады, сказал, что это невозможно.

“По двум моментам: во-первых, абсолютно не подобает легитимной власти куда-то бегать, а во-вторых - в регламенте прописано место сессионного заседания по адресу Грушевского, помещение купола”, - отметил депутат-«регионал».

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты на прошлом пленарной неделе блокировали работу ВР.

Они, в частности, протестовали против лишения народного депутата из фракции «Батькивщина» Сергея Власенко депутатских полномочий.