Сегодня президент Латвии прибывает в Украину
08:21, 14 марта 2013Политика
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Сегодня в Украину с официальным двухдневным визитом прибывает президент Латвии Андрис Берзиньш.
Андрис Берзиньш прибывает в Украину
Он проведет переговоры с президентом Виктором Януковичем. Главы государств примут участие в украинском-латвийском бизнес-форуме, а также встретятся с журналистами, пишет Радио Свобода.
Как сообщил глава администрации президента Януковича Сергей Левочкин, стороны намерены обсудить тему европейской интеграции Украины, в частности, ход подготовки Соглашения об ассоциации с ЕС и дальнейшей либерализации визового режима для граждан Украины.
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