Сегодня президент Латвии прибывает в Украину

Он проведет переговоры с президентом Виктором Януковичем. Главы государств примут участие в украинском-латвийском бизнес-форуме, а также встретятся с журналистами, пишет Радио Свобода.

Как сообщил глава администрации президента Януковича Сергей Левочкин, стороны намерены обсудить тему европейской интеграции Украины, в частности, ход подготовки Соглашения об ассоциации с ЕС и дальнейшей либерализации визового режима для граждан Украины.