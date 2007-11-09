Ющенко отметил 4 губернаторов “за выполнение особо ответственных заданий”
13:59, 09 ноября 2007Политика
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Указ от 9 ноября
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО досрочно присвоил первый ранг государственного служащего четырем председателям государственных администраций Харьковской, Луганской, Закарпатской и Ривненской областей.
Об этом говорится в указе главы государства от 9 ноября.
В соответствии с документом, первый ранг государственного служащего Арсену АВАКОВУ, Александр АНТИПОВУ, Олегу ГАВАШЕ и Виктору МАТЧУКУ присвоен «за выполнение особо ответственных заданий».
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