Ющенко отметил 4 губернаторов “за выполнение особо ответственных заданий”

13:59, 09 ноября 2007
Политика
750 0

Указ от 9 ноября

Виктор ЮщенкоПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО досрочно присвоил первый ранг государственного служащего четырем председателям государственных администраций Харьковской, Луганской, Закарпатской и Ривненской областей.

Об этом говорится в указе главы государства от 9 ноября.

В соответствии с документом, первый ранг государственного служащего Арсену АВАКОВУ, Александр АНТИПОВУ, Олегу ГАВАШЕ и Виктору МАТЧУКУ присвоен «за выполнение особо ответственных заданий».

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter