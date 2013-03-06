МИД Украины раскритиковал внимание Госдепа США к делу Власенко

Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление в связи с появлением комментариев и заявлений официальных представителей иностранных государств и международных организаций относительно отдельных аспектов развития ситуации в Украине.

Как сообщает департамент информационной политики МИД Украины, «5 марта Высший административный суд Украины принял решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата от фракции Партии регионов А.Веревского, а 6 марта - народного депутата от фракции ВО «Батькивщина» С.Власенко. Согласно статье 78 Конституции Украины, народный депутат Украины не имеет права совмещать депутатскую деятельность с любой другой работой, кроме преподавательской, научной и творческой. В случае с Власенко Коллегия судей Высшего административного суда Украины пришла к выводу, изложенные в исковом заявлении обстоятельства совмещения депутатских полномочий с адвокатской деятельностью являются обоснованными, а потому административный иск о досрочном прекращении полномочий упомянутого народного депутата подлежит удовлетворению».

В связи с этим, отмечается в заявлении, «МИД Украины напоминает, что решение Высшего административного суда Украины являются обязательными для выполнения и обжалованию не подлежат. Учитывая это, мы удивлены попыткой, в частности, Государственного департамента США, давать политические оценки судебным решениям и процессам, которые лежат исключительно в юридической плоскости.

Кроме того, в Украине не осталось незамеченным выборочное внимание исключительно к делу народного депутата от оппозиции. Это создает впечатление, что отдельные иностранные политики допускают возможность избежать ответственности перед законом для представителей оппозиции».

«Мы призываем наших международных партнеров воздерживаться от необоснованных обвинений в адрес законодательной, исполнительной и судебной власти Украины и надеемся на действенную поддержку усилий по укреплению основ верховенства права, осуществления комплексного реформирования судебной системы в Украине, а также реализации курса на европейскую интеграцию нашего государства», говорится в заявлении МИД Украины.