Азаров хочет оставить депутатов-«бездельников» без зарплат

Об этом премьер написал на своей странице в Фейсбуке.

«Те, кто блокирует работу парламента, 100% не должны получать зарплату. Но многие депутаты, я в этом уверен, работают в комитетах, обсуждают законопроекты и готовят их к рассмотрению. Потому нельзя всех депутатов огульно считать бездельниками. Но тех, кто блокирует, безусловно, нужно наказывать», - сказал Н.Азаров.

Он также добавил, что избирателям стоит спросить депутатов, что полезного они сделали за то время, когда они пришли в парламент. "Меня очень тревожит, что Верховная Рада 4 месяца не работает», - отметил Н.Азаров.

Глава правительства считает, что в такой сложной ситуации, в которой сейчас находится страна, необходим работающий парламент, а не многочисленные деструктивные призывы блокировать его работу.

«Но пока наши люди не осознают это, и будут продолжать поддерживать эти политические силы, то я должен заявить прямо - ожидать улучшения жизни достаточно тяжело, поскольку во многом и многие решения зависят от решений Верховной Рады», - заявил он.