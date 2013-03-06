Кличко: В Украине уничтожается парламентаризм

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко считает политическим решение Высшего административного суда о лишении защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко мандата народного депутата.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.Кличко.

«Не нужно иметь юридического образования, чтобы понять, что решение ВАСУ о лишении полномочий народного депутата Сергея Власенко - политическое. Это вмешательство судебной власти в законодательную», - заявил В.Кличко после судебного заседания.

По его словам, власть продемонстрировала, что через суд может лишить мандата любого из депутатов.

«Таким образом сегодня уничтожают парламентаризм в Украине. Так скоро и законы начнут принимать в суде, или определять, кто выиграл или проиграл выборы, - подчеркнул лидер "УДАРа". - Мы декларируем европейский путь развития, а в стране запугивают депутатов, судей, граждан, пренебрегают законами. Это движение не к европейским стандартам».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, Высший административный суд Украины досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины”, защитника экс-премьер-министра Ю.Тимошенко С.Власенко.

Суд принял такое решение по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака. Председатель ВР обратился в суд, поскольку С.Власенко одновременно с полномочиями народного депутата занимался адвокатской деятельностью.