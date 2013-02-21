Яценюк: Клюев убедил Януковича, что надо дестабилизировать ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко сообщил на брифинге.

По его словам, на данное время договоренностей между оппозицией и большинством не достигнуто.

В.Кличко отметил, что со стороны оппозиции не может быть никаких компромиссов в вопросе персонального голосования депутатов. Он добавил, что компромиссы могут быть лишь относительно технических нюансов решения этого вопроса .

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк отметил, что два дня тому назад, в сущности, оппозиция практически договорилась с большинством о том, что парламент голосованием руками примет закон об изменениях к Регламенту ВР, которые сделают невозможным голосование депутатов за своих коллег.

«Но здесь появился Клюев», - отметил он.

“Появился он с одной целью - по нашей информации, он убедил Виктора Януковича, что нужна дестабилизация, что не нужно идти на личное голосование, потому что в случае личного голосования фракция Партии регионов теряет большинство в парламенте и теряет возможность результативно голосовать”, - заявил А.Яценюк.

Он также добавил, что внутри фракции ПР “есть четыре разных группы, и там сейчас проблем в десятки раз больше, чем в любой другой политической силе”.

По словам А.Яценюка, сейчас во фракции Партии регионов идет борьба за то, кто будет контролировать партию: секретарь СНБО Андрей Клюев, премьер-министр Николай Азаров, нынешний председатель фракции Александр Ефремов или все-таки Президент Виктор Янукович останется.

“В рамках этой войны они решили, что парламент может быть заложником их политической войны — за влияние на деньги, за влияние на бюджет, за влияние на голоса”, - подчеркнул А.Яценюк.

Он отметил, что именно по этим причинам были “сорваны все договоренности”.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 4 февраля, со дня открытия второй сессии Верховной Рады седьмого созыва, заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя обеспечить персональное голосование.