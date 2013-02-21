Яценюк: Клюев убедил Януковича, что надо дестабилизировать ВР
Завтра в 10.00 председатели парламентских фракций продолжат консультации относительно разблокирования работы Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко сообщил на брифинге.
По его словам, на данное время договоренностей между оппозицией и большинством не достигнуто.
В.Кличко отметил, что со стороны оппозиции не может быть никаких компромиссов в вопросе персонального голосования депутатов. Он добавил, что компромиссы могут быть лишь относительно технических нюансов решения этого вопроса .
Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк отметил, что два дня тому назад, в сущности, оппозиция практически договорилась с большинством о том, что парламент голосованием руками примет закон об изменениях к Регламенту ВР, которые сделают невозможным голосование депутатов за своих коллег.
«Но здесь появился Клюев», - отметил он.
“Появился он с одной целью - по нашей информации, он убедил Виктора Януковича, что нужна дестабилизация, что не нужно идти на личное голосование, потому что в случае личного голосования фракция Партии регионов теряет большинство в парламенте и теряет возможность результативно голосовать”, - заявил А.Яценюк.
Он также добавил, что внутри фракции ПР “есть четыре разных группы, и там сейчас проблем в десятки раз больше, чем в любой другой политической силе”.
По словам А.Яценюка, сейчас во фракции Партии регионов идет борьба за то, кто будет контролировать партию: секретарь СНБО Андрей Клюев, премьер-министр Николай Азаров, нынешний председатель фракции Александр Ефремов или все-таки Президент Виктор Янукович останется.
“В рамках этой войны они решили, что парламент может быть заложником их политической войны — за влияние на деньги, за влияние на бюджет, за влияние на голоса”, - подчеркнул А.Яценюк.
Он отметил, что именно по этим причинам были “сорваны все договоренности”.
Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 4 февраля, со дня открытия второй сессии Верховной Рады седьмого созыва, заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя обеспечить персональное голосование.