В Европе не рискуют говорить, насколько открыто окно для Украины

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат накануне запланированного на 25 февраля саммита Украина-ЕС.

“Время ограничено, потому что, исходя из внутренних процедур ЕС, мы до мая должны зарегистрировать ощутимый прогресс (в достижении критериев, выписанных в выводах Совета ЕС от 10 декабря 2012 года, - УНИАН)”, - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что для подписания Соглашения об ассоциации на запланированном на ноябрь Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” внутренние процедуры ЕС по подготовке решения о подписании должны начаться в мае. По словам дипломата, такое решение должно быть согласовано со всеми странами - членами ЕС после чего Совет ЕС должен его утвердить. При этом собеседник агентства выразил убеждение в том, что подписание Соглашения об ассоциации в этом году является уникальной возможностью для Украины.

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“С точки зрения возможностей - это уникальная возможность для Украины стать ближе к ЕС путем подписания Соглашения об ассоциации”, - сказал собеседник агентства.

Он обратил особое внимание на необходимость решения проблемы выборочного правосудия, а также на осуществление шагов в реформировании судебной системы с целью недопущения повторения случаев выборочного правосудия в будущем.

“Окно возможностей есть, но я бы не сказал сейчас, насколько оно открыто”, - сказал европейский дипломат.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля с.г. Кабинет министров одобрил план мероприятий по евроинтеграции Украины на 2013 год.

Украина и ЕС завершили переговоры по Соглашению об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в частности – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.