Посол ЕС: Главным сообщением саммита будет то, что 2013-й - год подписания ассоциации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский.

«Главное сообщение на саммите будет о том, что 2013 год - это год для подписания Соглашения об ассоциации», - сказал он и отметил, что для его подписания необходимо выполнить несколько требований.

“Эти требования были упомянуты в документах Европейского Союза, а также во время визита комиссара Штефана Фюле 10 дней тому назад”, - сказал Я.Томбинский.

На вопрос, ожидают ли в Евросоюзе, что Президент Украины Виктор Янукович приедет на саммит с какими-то результатами, Я.Томбинский ответил: “Это вопрос к украинскому Президенту. Он знает, что от него ожидает ЕС и особенно - что нужно для подписания Соглашения об ассоциации”.