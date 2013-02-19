Регионалы хотят услышать гимн в ВР - и разойтись

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР, член фракции Партии регионов Владимир Макеенко.

“Сыграл гимн. Собрались, и пошли работать над законопроектами. Больше ничего не требуем”, - сказал он.

По словам В.Макеенко, во время работы в комитетах можно, среди прочего, разработать и законопроект о внесении изменений в Регламент ВР относительно обеспечения личного голосования депутатов.

“Для того, чтобы внести изменения в любой законопроект, нужно открыть сессию. Сначала - открытие сессии, потом заседание комитета, потом внесение изменений в любой законопроект на сессии путем голосования, потом подпись Президента, тогда это становится законом. Мы готовы на любые изменения в Регламент”, - сказал он.

В.Макеенко заметил, что именно такие шаги предлагает Партия регионов оппозиционным фракциям, но ответа пока не получила.

Он добавил, что, на самом деле, оппозиция не заинтересована в работе парламента, поскольку использует блокирование трибуны и президиума как пиар-акцию.

“Это пиар-технология, хотя они зашли уже в тупик, потому что они затронули этот вопрос (личное голосование - УНИАН), он исчерпан, и все это понимают. Но какой следующий шаг? Он у них не готов...”, сказал В.Макеенко.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 4 февраля, со дня открытия второй сессии Верховной Рады седьмого созыва, заблокировали трибуну и президиум парламента, требуя обеспечить персональное голосование.