Оппозиция держит осаду ВР (фото)

Оппозиция продолжает блокировать трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 9.30, три оппозиционных фракции продолжают блокировать трибуну парламента. Депутаты от Партии регионов и КПУ также собираются в парламенте.

Заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский выразил мнение, что власть сегодня, во всяком случае, утром не пойдет на силовой сценарий разблокирования работы парламента.

“Я не думаю, что с точки зрения прагматичности большинства нужно делать силовой сценарий, мы не ожидаем в начале дня активных действий”, - сказал он.

Комментируя высказывание лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова о том, что между оппозицией и большинством наметился компромисс, Р.Кошулинский заметил, что речь может идти о внесении изменений в закон о регламенте, где будут четко выписаны условия личного голосования депутатов, а также полномочия председателя ВР относительно прекращения нарушений в случае не личного голосования.