У Рыбака снова идут переговоры о разблокировании ВР
11:21, 18 февраля 2013Политика
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У Рыбака с 10.00 продолжаются консультации лидеров фракций относительно разблокирования работы ВР.
У Рыбака продолжаются консультации
У председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака с 10.00 продолжаются консультации лидеров фракций относительно разблокирования работы парламента.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции «Батькивщина».
В консультациях принимает участие председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, поскольку решение об участии в консультациях у председателя парламента было принято сегодня на заседании фракции.
В сообщении отмечается, что «в настоящее время народные депутаты, члены фракции «Батькивщина» собрались в кулуарах парламента. При этом все одеты в белые свитера с надписью «Україні – волю!».
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