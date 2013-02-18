У Рыбака снова идут переговоры о разблокировании ВР

У председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака с 10.00 продолжаются консультации лидеров фракций относительно разблокирования работы парламента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции «Батькивщина».

В консультациях принимает участие председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, поскольку решение об участии в консультациях у председателя парламента было принято сегодня на заседании фракции.

В сообщении отмечается, что «в настоящее время народные депутаты, члены фракции «Батькивщина» собрались в кулуарах парламента. При этом все одеты в белые свитера с надписью «Україні – волю!».