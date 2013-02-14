Колесниченко думает, что раз Иващенко паяльник в ухо не вставляли, то давления нет

Колесниченко утверждает, что причиной для недоверия Иващенко может служить то, что он "обманывал по поводу своих болезней".

Об этом он заявил в комментарии УНН, сообщает пресс-служба ПР.

«Вера его словам нулевая. Потому что он мог сделать эти заявления здесь, и никто ему в этом не мешал. Даже если вспомнить заседания его суда – они проходили открыто, почему об этом он не говорил нашим журналистам публично? Уголовное дело в отношении него уже имеет приговор. Преследования никакого нет. О каком давлении мы вообще говорим? Ему что, паяльник в ухо вставляли, прищемили пальцы дверью? Вы представьте себе, сколько прошло времени, а он только разродился! Прокуроры вообще были с ним только когда следствие шло», – сказал народный депутат.

Он считает, что за такие заявления В. Иващенко получает финансовое вознаграждение. И Данию он выбрал не случайно.

«Честно говоря, я думал, что политическое убежище он получит в Чехии. Потому что в Чехии отстойник наших беглецов. А тут Дания почему-то. Так что, скорее всего, у него в Дании спрятаны деньги, которые он туда вывел. За ними он и поехал. А на таких заявлениях он хочет еще заработать», - сказал Вадим Колесниченко.