ЕС не передавал Украине официальное письмо с 19 требованиями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебейнос.

“Так, как это интерпретируется в СМИ, что существует документ, который состоит из 19 требований, то такого документа, во всяком случае, официального никто Украине не передавал”, - сказал Е.Перебейнос.

Он допустил, что, очевидно, речь идет о решении Совета ЕС от 10 декабря, где фактически все эти 19 пунктов, которые сейчас циркулируют в СМИ, были изложены.

Е.Перебейнос отметил, что эти требования не новы для Украины, они постоянно обсуждаются на всех уровнях между Украиной и Евросоюзом.

“Все эти вопросы стояли в повестке дня переговоров во время визита комиссара Фюле, и очевидно, что эти вопросы, все или частично, будут предметом переговоров во время саммита Украина-ЕС 25 февраля”, - сказал он.

Как известно, в ряде СМИ были опубликованы 19 требований Евросоюза, выполнение которых откроет перед Украиной дверь к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

По информации «Главкома» со ссылкой на собственные источники, в частности, это:

1. Выполнение рекомендаций, изложенных в окончательном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ относительно парламентских выборов в Украине;

2. Преодоление зафиксированных недостатков в проведении парламентских выборов в Украине 28 октября 2012 года;

3. Принятие Избирательного кодекса Украины;

4. Обеспечение сбалансированного доступа участников выборов к средствам массовой информации;

5. Проведение повторных выборов в одномандатных избирательных округах, в которых не определен победитель;

6. Решение вопроса политически мотивированных приговоров без промедлений;

7. Быстрое выполнение решений Европейского суда по правам человека;

8. Выполнение рекомендаций Совета Европы относительно условий содержания и медицинской помощи лицам, которые находятся под стражей;

9. Обеспечение надлежащего введения в действие нового Уголовного процессуального кодекса, нового законодательства по вопросам адвокатуры и создания Национального превентивного механизма против пыток;

10. Пересмотр в тесных консультациях с Советом Европы/Венецианской Комиссией закона о прокуратуре;

11. Пересмотр в тесных консультациях с Советом Европы/Венецианской Комиссией Уголовного кодекса Украины;

12. Пересмотр в тесных консультациях с Советом Европы/Венецианской Комиссией закона о «Высшем совете юстиции»;

13. Пересмотр в тесных консультациях с Советом Европы/Венецианской Комиссией закона о судоустройстве и статусе судей;

14. Осуществление шагов в реформировании милиции;

15. Реализация конституционной реформы в соответствии с международными стандартами;

16. Осуществление реформ, необходимых для подготовки к созданию углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли;

17. Обеспечение эффективной борьбы с коррупцией;

18. Осуществление реформы системы управления государственными финансами, включая расширение полномочий Счетной палаты;

19. Осуществление решительных действий для улучшения делового и инвестиционного климата.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение относительно Украины, в котором заявил о готовности подписать соглашение об ассоциации с Киевом до Вильнюсского саммита “Восточного партнерства” при условии прогресса в противодействии выборочному правосудию, устранения недостатков, выявленных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, а также дальнейшего прогресса в реформах, определенных Повесткой дня ассоциации.