Суд в Харькове сегодня возьмется за дело Тимошенко по ЕЭСУ

Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, заседание суда должно начаться в 10.00.

Как сообщал УНИАН, 18 января председательствующий в процессе судья Киевского райсуда Харькова Константин Садовский в очередной раз перенес заседание суда по делу относительно ЕЭСУ.

В тот раз такое решение было принято из-за отсутствия в зале заседаний подсудимой Ю.Тимошенко и ее защитника Евгении Тимошенко.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за переведение долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.