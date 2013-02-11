Янукович выразил Путину соболезнования

21:45, 11 февраля 2013
Политика
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Янукович выразил Путину соболезнования в связи с аварией на шахте «Воркутинская» в России.

Виктор Янукович

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с аварией на шахте «Воркутинская» в Республике Коми.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«В Украине с глубокой скорбью восприняли известие об аварии на шахте «Воркутинская» в Республике Коми, произошедшей 11 февраля этого года и повлекшей за собой человеческие жертвы», - говорится в соболезновании.

В.Янукович передал слова искреннего соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в 10.00 в дежурную часть МВД России по г. Воркута поступило сообщение о взрыве на шахте «Воркутинская». По предварительным данным - произошел взрыв метана на глубине 800 м. В результате взрыва погибли 18 шахтеров.

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