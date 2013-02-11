На шахте в Республике Коми погибли 18 горняков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми.

«По предварительным данным на 14:20 погибло 18 человек, 10 из них подняты на поверхность», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 50 сотрудников полиции, в том числе 30 бойцов ОМОН МВД по РК с целью охраны общественного порядка на территории шахты. Сотрудниками полиции по-прежнему место происшествия оцеплено. Инспекторы ГИБДД оказывают содействие каретам скорой помощи в доставлении пострадавших в лечебные учреждения города.

Полицейские патрульно-постовой службы охраняют вентиляционный ствол шахты, откуда сотрудники МЧС поднимают выживших и погибших горняков. Проводятся дальнейшие мероприятия по оказанию помощи пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в 10.00 в дежурную часть МВД России по г. Воркуте поступило сообщение о взрыве на шахте «Воркутинская». По предварительным данным - произошел взрыв метана на глубине 800 м.