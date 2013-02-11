Завтра суд рассмотрит иск УДАРа к Рыбаку
19:18, 11 февраля 2013Политика
1187
12 февраля состоится предварительное заседание Окружного административного суда Киева по иску партии «УДАР» к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Рыбаку.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа».
УДАРу не понравилось, как увольняли Арбузова
Заседание состоится в 15.00 по адресу: Киев, ул. Командарма Каменева, 8, корп.1. Дело будет рассматривать судья Игорь Погрибниченко.
В своем иске «УДАР» требует признать противоправными действия и бездеятельность спикера во время голосований в Верховной Раде. В частности, речь идет о неличном голосовании провластных депутатов за освобождение от должности главы Нацбанка Сергея Арбузова и назначение на эту должность Игоря Соркина, отмечается в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter