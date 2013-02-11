Завтра суд рассмотрит иск УДАРа к Рыбаку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа».

Заседание состоится в 15.00 по адресу: Киев, ул. Командарма Каменева, 8, корп.1. Дело будет рассматривать судья Игорь Погрибниченко.

В своем иске «УДАР» требует признать противоправными действия и бездеятельность спикера во время голосований в Верховной Раде. В частности, речь идет о неличном голосовании провластных депутатов за освобождение от должности главы Нацбанка Сергея Арбузова и назначение на эту должность Игоря Соркина, отмечается в сообщении.