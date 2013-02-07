Ефремов: Все три дня Арбузов уговаривает оппозицию разблокировать ВР

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов пытается убедить оппозицию разблокировать работу Верховной Рады, чтобы принимать предложенные правительством законопроекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал на брифинге.

По его словам, «три дня во всех наших совещаниях принимает участие первый вице-премьер-министр Украины С.Арбузов, который уговаривает всех наших коллег приступить к работе, потому что накопилось большое количество документов от Кабинета министров Украины, которые должны обрести форму закона, чтобы решить, прежде всего, финансовые вопросы, которые так важны сегодня для решения проблем нашего государства». А.Ефремов подчеркнул, что «мы опять просидели более часа в кабинете спикера парламента, пытаясь найти компромисс по решению вопросов». «Договорились о чем-то договариваться опять и на этом разошлись. Никакого конструктивного продвижения вперед по решению вопросов нет», - подчеркнул он.

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А.Ефремов сообщил, что во время собрания фракции ПР некоторые народные депутаты выступили с таким «совестливым понятием», что нельзя получать деньги за те дни, когда парламент не работал. По его словам, когда будет оформлено решение о том, чтобы отказаться от зарплаты, журналистам будет сообщено.