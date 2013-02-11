Тюремщиков удовлетворяет состояние здоровья Луценко

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении «в связи с появлением в СМИ очередных комментариев защиты осужденного Ю.Луценко о вроде бы необходимости его реабилитации по состоянию здоровья».

При этом Государственная пенитенциарная служба Украины напоминает, что 27 декабря прошлого года судья Менского районного суда Черниговской области зачитал полный текст судебного постановления относительно рассмотрения ходатайства адвокатов осужденного Ю.Луценко о возможности его освобождения от дальнейшего отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы.

Так, в ходе рассмотрения заявления защитников Ю.Луценко, судом были тщательным образом изучены доводы со стороны защиты, самого осужденного, прокурора и врачей.

Соответственно, своим постановлением суд подтвердил, что оснований для освобождения Ю.Луценко в рамках ст. 84 Уголовного кодекса Украины и ст.537 и 539 Уголовного процессуального кодекса Украины в настоящее время нет.

В связи с принятием Менским районным судом Черниговской области такого решения ГПтС «повторно отмечает, что действия медперсонала Менской исправительной колонии (№91) по медицинскому сопровождению Ю.Луценко являются профессиональными, адекватными и отвечают течению заболевания пациента».

«В настоящее время состояние здоровья Ю.Луценко удовлетворительное, он продолжает находиться под контролем медперсонала исправительной колонии. Осужденный получает назначенное медикаментозное лечение в полном объеме», - отмечают в ГПтС.

В пенитенциарной службе также напомнили, что во время последнего посещения врачами Черниговской областной больницы Ю.Луценко, сам осужденный отказался от предложенных обследований, а также ранее он отказался от помещения в медико-санитарную часть Менской исправительной колонии, что подтверждается его письменным заявлением.

Кроме того напоминаем, что начальник сектора здравоохранения управления ГПтС Украины в Черниговской области С.Волкова ранее уже сообщала о том, что у осужденного Ю. Луценко не диагностировано ни одно заболевание, которые входят в перечень болезней, являющихся основанием для представления в суд материалов об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля с.г. Deutsche Welle сообщила, что адвокат экс-министра Алексей Баганец не на шутку обеспокоен состоянием здоровья своего подзащитного. В разговоре с DW он напомнил, что в суды разного уровня уже неоднократно подавались заключения нескольких врачебных комиссий самого разного состава, которые ставили один и тот же диагноз. "Все они подтверждали, что у Ю.Луценко цирроз печени и портальная гипертензия", - сообщил А.Баганец.

По его словам, при наличии таких болезней человек не может содержаться в местах лишения свободы и подлежит освобождению от отбывания наказания.

По мнению адвоката, Государственная пенитенциарная служба в таких обстоятельствах обязана обратиться в суд с представлением об освобождении Ю.Луценко по состоянию здоровья. Такого обращения, однако, до сих пор не было.

Сегодня, 11 февраля, сам Ю.Луценко выразил надежду, что 25 февраля его доставят в Киев в частную клинику «Оберег» для дальнейшего обследования и лечения.

По словам Ю.Луценко, его “состояние здоровья не такое хорошее, как хотят друзья, но и не такое плохое, как хотелось врагам”.

Он заметил, что у него есть подозрения на внутреннее кровотечение после сделанной недавно операции, однако ему отказывают в возможности обследования.

“Я дотяну до 25 числа, когда меня опять могут привезти на дальнейшее обследование и лечение”, - сказал Ю.Луценко.

Он сказал, что в Менский колонии нет необходимых условий для проведения обследования и лечения.