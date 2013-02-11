В расколотой Нашей Украине готовят два съезда

Съезд политической партии «Наша Украина» под руководством лидера партии Виктора Ющенко планируется на 18 мая 2013 года.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении к членам и сторонникам политической партии "Наша Украина", которое подписал исполняющий обязанности председателя Политического совета партии Зиновий Шкутяк.

«Политический совет партии 9 февраля 2013 г. принял ряд важных решений: в соответствии с уставом партии провести перерегистрацию членов партии на протяжении 2 месяцев; назначить дату очередного съезда политической партии "Наша Украина" на 18 мая 2013 года; определить повестку дня съезда на следующем заседании Политического совета партии», - в частности, говорится в обращении.

Среди прочего, в обращении также отмечается: «Мы не можем допустить создания нелегитимных параллельных структур путем рейдерского захвата партии, проведения незаконных конференций или даже съезда. Ведь, в соответствии с п.7.2.3. устава партии, съезд партии созывается только Политическим советом партии или президиумом Политического совета партии по требованию не менее четырнадцати организаций партии из числа областных, республиканской в Автономной Республике Крым, Киевской и Севастопольской городских организаций партии, высказанному решениями Советов этих организаций».

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В то же время сегодня пресс-служба партии, представляющая часть этой политической силы, которая поддерживает председателя Политсовета «Нашей Украины» Сергея Бондарчука, распространила информацию о том, что съезд политической партии «Наша Украина» назначен на 2 марта 2013 года. «На Организационном комитете, который состоялся под председательством С.Бондарчука по официальному адресу партии: ул. Спасская, 37, было принято решение о проведении ХІІ съезда политической партии «Наша Украина» в городе Киеве 2 марта 2013 года», - говорится, в частности, в соответствующем сообщении.

Ранее, 9 февраля председатель Политсовета «Нашей Украины» Сергей Бондарчук заявил, что совет Киевской городской организации “Нашей Украины” исключил председателя партии В.Ющенко из рядов этой политической силы. Он объяснил, что В.Ющенко состоял на учете именно в Киевской городской организации партии, и поэтому, в соответствии с уставом партии, решение об исключении должна была принимать именно эта ячейка.

В тот же день Политический совет “Нашей Украины” подтвердил членство председателя В.Ющенка в партии и сменил председателя политсовета. Решение о снятии с должности председателя Совета партии С.Бондарчука поддержали 54 члена Политсовета. Исполнять обязанности председателя Политсовета поручено его заместителю З.Шкутяку.

Также Политсовет признал нелегитимным решение Киевской городской организации “Нашей Украины” об исключении В.Ющенко из партии и приостановил ее деятельность до перерегистрации ее членов.