Политсовет «Нашей Украины» вернул Ющенко и в ответ уволил Бондарчука

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Решение о снятии с должности председателя совета партии Сергея Бондарчука поддержали 54 члена политсовета. Исполнять обязанности председателя политсовета поручено его заместителю Зиновию Шкутяку.

Также политсовет признал нелегитимным решение Киевской городской организации “Нашей Украины” об исключении В.Ющенко из партии и приостановил его действие до перерегистрации ее членов.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, основаниями для увольнения С.Бондарчука стали «систематическое нарушение устава партии, которое выражено в уклонении от исполнения обязанностей, самоустранении во время избирательной кампании, не созыве заседаний Совета партии и игнорировании заседаний, на которые он был приглашен».

Вместе с тем в пресс-службе «Нашей Украины» отметили, что решение Совета Киевской городской организации об исключении В.Ющенко из ее рядов является «ничем иным, как окончательной капитуляцией Сергея Бондарчука». «После серии попыток провести заседания различных руководящих органов, ни одно из которых не только не было легитимным, но и было малочисленным. Теперь скомпрометированное руководство городской организации партии осталось единственным инструментом разрушения партии, которым реально владеет Сергей Бондарчук. Объяснение этому банальное и заключается в том, что свыше 2 месяцев эта кучка деятелей находятся на его иждивении. Рядовые члены партии из Киевской городской организации новость об исключении Ющенко воспримут как абсурд, ведь существование этой партии без Виктора Ющенко нельзя представить», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 февраля, председатель политсовета «Нашей Украины» Сергей Бондарчук заявил, что совет Киевской городской организации “Нашей Украины” исключил председателя партии В.Ющенко из рядов этой политической силы.

Он объяснил, что В.Ющенко состоял на учете именно в Киевской городской организации партии, и поэтому в соответствии с уставом партии решение об исключении должна была принимать именно эта ячейка.

С.Бондарчук зачитал мотивировочную часть решения об исключении В.Ющенко из партии. В частности, в ней отмечается, что во время избирательной кампании 2012 года с согласия В.Ющенко были проведены замены членов окружных и участковых избирательных комиссий с представителей Украинской народной партии и “Нашей Украины” на представителей Партии регионов.

Кроме того, в решении однопартийцы отмечают, что В.Ющенко не выполнил публично взятое на себя обязательство «погасить долги партии за 2009 год».

Справка УНИАН. 3 февраля Киевская областная организация партии «Наша Украина» обратилась к лидерам партии с призывом отбросить личные амбиции и сосредоточиться на поиске компромиссов. Организация предложила текст «Универсала партийного единства», в котором рекомендовала В.Ющенко и С.Бондарчуку провести встречу и найти компромисс.

5 февраля официальный сайт партии «Наша Украина» сообщил, что 14 областных организаций партии «Наша Украина» требуют проведения съезда и принятия новой стратегии.

«Советы областных организаций осуждают курс В.Ющенко и его окружения на раскол партии и сохранение лояльности к власти Януковича и Партии регионов», - говорилось в сообщении.

В тот же день пресс-секретарь В.Ющенко Ирина Ванникова заявила, что сообщение сайта www.razom.org.ua о проведении советов 14 областных организаций партии с требованием проведения «обновляющего» и «осуждающего» съезда не правдивое и построено на искажении фактов и норм устава партии.

7 февраля С.Бондарчук призвал В.Ющенко обсудить варианты выхода партии из кризиса.