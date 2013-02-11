Кужель: Меня могут посадить на 10 лет

Об этом она заявила в понедельник, 11 февраля.

«В журналистской среде упорно циркулируют слухи о готовящемся против меня обвинении в преступлении против основ национальной безопасности Украины (статья 119 Криминального кодекса). Наказание – от 3 до 10 лет лишения свободы», -сказала Кужель.

Она также назвала «знаком устрашения всем «мятежникам» решение суда о лишении мандатов двух депутатов Верховной Рады.

«Это – открытая демонстрация того, что в Украине каждый может быть осужден по велению власти. И пусть никто не обольщается – судьба политзаключенной Тимошенко может стать судьбой и любого простого украинца. В этой стране нет права и суда. В этой стране есть только беспредел – правовой и криминальный», - отметила депутат.

Кроме того, она подчеркнула, что ее арест может иметь неожиданные и нежелательные для власти последствия.

«Власть сейчас играет с огнем, они не понимают, что делают. Если завтра они арестуют одного из наиболее видных и поддерживаемых лидеров оппозиции, этот режим будет обречен. Они просто не знают, насколько меня поддерживают люди и переживают за меня. Это не только предприниматели, мелкий бизнес, это огромное количество людей со всех уголков Украины. В тот же день, и я в этом уверена, на улицы выйдут тысячи людей. Если власть хочет повторения Майдана 2004 года, – она его получит», - сказала депутат.

Политик также отметила, что в объединенной оппозиции сейчас ищут источник утечки информации о ее деятельности.

«Я знаю, и с сожалением должна констатировать, что правоохранительные органы получают информацию изнутри нашего оппозиционного лагеря. Кто-то из нашей команды без стыда и совести «сливает» режиму информацию обо мне, из которой на Банковой сейчас лепят уголовное дело. Я думаю, мы в ближайшее время найдем этого «крота», и он понесет справедливое наказание», - подчеркнула она.

Кужель добавила, что она не собирается выезжать за пределы Украины, чтобы сохранить свободу.

«Не собираюсь. Украина – это моя страна, моя Родина. Так же как и для десятков миллионов моих соотечественников. Здесь родились и живут мои сыновья. Здесь родились и растут мои внучки. Здесь, на кладбище в Запорожье – могилы моих папы и мамы. Это – наша страна, наша Земля, земля нормальных людей, которые заслуживают того, чтобы быть в своей стране счастливыми», - заявила Кужель.

Она также добавила, что не боится, ведь «бояться можно только того, кто сильнее».