Судья допустил пятерых нардепов на заседание по делу Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято во время сегодняшнего заседания Печерского райсуда, который рассматривает жалобу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко на действия прокуроров и судей.

Сам экс-министр принимает участие в судебном заседании в режиме видеоконференции.

В начале заседания Ю.Луценко заявил ходатайство о допуске депутатов в зал судебных заседаний в колонии. Он заметил, что на двери помещения, где он находится, висит табличка “Зал судебных заседаний”, само заседание является открытым, однако руководство колонии не допускает прибывших депутатов в зал.

Посоветовавшись на месте, суд удовлетворил ходатайство Ю.Луценко и обязал работников пенитенциарного учреждения допустить депутатов в зал в Менской колонии.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.Луценко общается с судьей, прокурором и защитниками с помощью веб-камеры, соответственно, изображение экс-министра выводится на монитор, установленный в зале Печерского райсуда Киева.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 февраля, Печерский райсуд рассматривает жалобу Ю.Луценко на постановление о закрытии уголовного дела по его заявлению от 26 декабря 2012 г. о совершении в отношении него преступления должностными лицами Генеральной прокуратуры и судьями Печерского и Апелляционного судов Киева.

26 декабря 2012 года защита Ю.Луценко направила на имя генерального прокурора заявление экс-министра внутренних дел о привлечении к уголовной ответственности первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина и следователя Сергея Войченко за принятие ими постановления о задержании и аресте Ю.Луценко 26 декабря 2010 года.

Кроме того, Ю.Луценко также требовал привлечь к уголовной ответственности судей Печерского райсуда Киева и Апелляционного суда столицы - Марию-Маргариту Пилаеву, Александра Беца, Анатолия Кузьмина, Валерия Лашевича, Викторию Гаркавую и Сергея Вовка.

Позже Ю.Луценко обратился к следственному судье Печерского районного суда Киева с заявлением об открытии, по условиям нового процессуального законодательства, уголовного производства в отношении прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения о его аресте в 2010 году.

Ю.Луценко обратился в суд в связи с решением Генеральной прокуратуры относительно его аналогичного заявления, зарегистрированного 28 декабря 2012 года.

Тогда заявление об уголовных правонарушениях было внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), однако уже 4 января уголовное производство в отношении прокуроров и судей было закрыто "за отсутствием в действиях работников Генеральной прокуратуры, судей состава уголовных правонарушений".

Экс-министр в своей жалобе следственному судье отмечает, что уголовное производство по его заявлению было закрыто без проведения досудебного расследования и без предоставления надлежащей юридической оценки судебных решений вопреки решению Европейского суда по правам человека от 3 июля 2012 года, которое признано Украиной.