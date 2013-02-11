Адвокаты настаивают, что с циррозом печени Луценко подлежит освобождению

Адвокаты Юрия Луценко намерены добиться освобождения экс-министра внутренних дел Украины по состоянию здоровья. Правозащитники и политологи считают, что это положительно повлияло бы на отношения Украины с ЕС, сообщает Deutsche Welle.

Бывший заместитель генерального прокурора Украины, а в настоящее время адвокат экс-министра Алексей Баганец не на шутку обеспокоен состоянием здоровья своего подзащитного. В разговоре с Deutsche Welle он напомнил, что в суды разного уровня уже неоднократно подавались заключения нескольких врачебных комиссий самого разнообразного состава, которые ставили один и тот же диагноз. "Все они подтверждали, что у Ю.Луценко цирроз печени и портальная гипертензия", - сообщил А.Баганец.

По его словам, при наличии таких болезней человека нельзя содержать в местах лишения свободы, и он подлежит освобождению от отбывания наказания.

По мнению адвоката, Государственная пенитенциарная служба при таких обстоятельствах обязана обратиться в суд с представлением об освобождении Ю.Луценко по состоянию здоровья. Такого обращения, однако, до сих пор не было.

Другой адвокат Ю.Луценко – Игорь Фомин - подтвердил в украинской прессе, что экс-министр действительно имеет серьезные проблемы со здоровьем. В то же время И.Фомин отказался предоставлять более детальную информацию. Он лишь сказал, что сейчас у экс-министра тяжелый послеоперационный период, и что ему рекомендовали дополнительное медицинское обследование. Свою сдержанность адвокат объяснил ожиданием судебного рассмотрения, запланированного на 11 февраля. (Сегодня Печерский райсуд Киева должен рассмотреть жалобу Ю.Луценко. Экс-министр считает незаконным закрытие уголовного дела по его заявлению от 26 декабря 2012 года.)

Ухудшения состояния здоровья Ю.Луценко зафиксировали еще во время следствия и судебного процесса над экс-министром в 2012 году. Представительница Ю.Луценко в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Валентина Теличенко в разговоре с DW напомнила, что этот суд признал незаконным арест экс-министра и его содержание под стражей. По ее словам, в ближайшее время ожидается еще одно решение ЕСПЧ - уже по другой жалобе, в которой речь идет об истязании Ю.Луценко, в результате чего он теперь имеет серьезные болезни. "Третье дело - о нарушении права на справедливый суд - мы готовы подать еще до завершения кассационного процесса, потому что он искусственно и преднамеренно затягивается. Это позволит нам убедить ЕСПЧ, что этот национальный инструмент защиты не является эффективным", - сказала В.Теличенко.

В Украине предусмотрена уголовная ответственность за истязания. Но в истории украинского права еще не было случая, чтобы после соответствующего решения ЕСПЧ кого-то наказали по этой статье, возмущается В.Теличенко. По ее мнению, Генеральная прокуратура и теперь "саботирует рассмотрение целого ряда заявлений о совершении преступления", которые подали адвокаты Ю.Луценко после решения ЕСПЧ. "Это совсем не означает, что в будущем виновные в незаконном заключении Ю.Луценко избегут наказания. Клубочек катится, но рано или поздно ниточка заканчивается", – уверена В.Теличенко.

В то же время, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что еще существует возможность до саммита Украина-ЕС, который должен состояться 25 февраля в Брюсселе, досрочно освободить Ю.Луценко из-под стражи по состоянию здоровья. "Это было бы очень важным позитивным сигналом, который безусловно способствовал бы подписанию договора с Европейским Союзом", - сказал В.Фесенко.

Напомним, 24 декабря 2012 года Менский районный суд Черниговской области отказался освободить от отбывания наказания экс-министра внутренних дел Ю.Луценко по состоянию его здоровья.