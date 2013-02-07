Левочкин передал свои акции GDF MEDIA в управление компании

«Свои акции я передал в управление GDF MEDIA. Кроме того, я выступаю за введение Редакционного соглашения, которое бы четко отмежевывало менеджерско-хозяйственную функцию руководства от творческого процесса работы редакций», - сказал Левочкин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Он сообщил, что история приобретения канала началась еще в январе 2006 года и имела несколько этапов. «Сегодня соглашение о приобретении «Интера» завершено, обладание медиа-активом приведено к понятной структуре, упрощена юридическая сторона вопроса. Вообще, украинский медиабизнес должен быть транспарентным и понятным с точки зрения собственности. Открытость и прозрачность - главные принципы, на которых должна строиться медиасобственность», - подчеркнул Левочкин и добавил: «Как человек, сейчас принадлежащий к власти, со своей стороны, я гарантирую полное невмешательство в творческую работу журналистов и медиа-менеджеров».

Он указал, что выступает «категорически против подхода, когда вместе с новым владельцем или с новым витком политической карьеры акционера происходят кардинальные изменения в подходах к информационной политике канала».

«Ведь телеканал - это средство массовой информации, для которого главными должны быть объективность и доверие зрителей. Телеканал не может быть PR-агентством владельца», - отметил Сергей Левочкин.

Он особо подчеркнул, что выступает за привлечение независимых, в том числе и иностранных экспертов к подготовке Редакционного соглашения между менеджментом и журналистами.

«Для меня «Интер» - это главный телеканал страны, это история успеха, - констатировал он. - Я убежден, что Медиагруппа «Интер» станет успешным бизнес-проектом».

«Сейчас «Интеру» нужны изменения в бизнес-подходах к работе, ведь падение рейтингов отразилось на финансовых показателях всей медиа-группы«, - сказал Левочкин.

Он также выразил убеждение, что на сегодняшний день задача менеджмента канала - расширить аудиторию, вывести новые актуальные продукты. «Мои требования к управленцам просты: успешный медиа-бизнес и профессиональная работа творческой команды», - подчеркнул Сергей Левочкин и добавил: «Мерилом здесь будут цифры: финансовые показатели и рейтинги телепрограмм».

«Я верю, что коллектив «Интера», обладая огромным опытом и профессионализмом, откроет новую успешную страницу своей истории», - резюмировал Левочкин.