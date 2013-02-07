Оппозиция выдвинула единых кандидатов в Одессе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной организации партии «УДАР Виталия Кличко», об этом сегодня на совместной пресс-конференции сообщили руководители региональных отделений партий «УДАР» Андрей Юсов, «Батьківщина» Владимир Усов и «Фронт Змін» Александр Остапенко.

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По их словам, в одномандатном округе №13 (Суворовский район Одессы; Одесский городской совет) будет баллотироваться Александр Сомов («Фронт Змін»); в округе №27 (Болградский район; Одесский областной совет) - Виктор Дишли ("Батьківщина") и в округе №63 (Фрунзенский район; Одесский областной совет) - Сергей Гуцалюк ("УДАР").

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