Турчинов говорит, что власть «отобрала» у оппозиции победу на выборах в Кировограде

В Кировограде власть через суд признала недействительными довыборы в областной совет, на которых победил кандидат от «Батькивщины» Александр Шевчук.

Об этом сегодня на брифинге заявил председатель Политсовета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Он отметил, что протоколы результатов выборов в облсовет, подписанные всеми членами избирательной комиссии, «свидетельствуют о беспрекословной победе кандидата от оппозиции А.Шевчука».

По его словам, А.Шевчук победил кандидата от Партии регионов - заместителя председателя областной администрации.

Однако, отметил А.Турчинов, сегодня кировоградский суд принял решение о признании выборов недействительными.

«Победа нашего кандидата одержана, зафиксирована протоколами с мокрыми печатями, но сегодня кировоградский суд признал выборы недействительными», - сообщил А.Турчинов.

Он подчеркнул, что технология, используемая властью на парламентских выборах, теперь применяется на областном уровне.

А.Турчинов отметил, что оппозиция ожидала подобных провокаций.

Именно поэтому, по его словам, при подсчете голосов дежурившие на участках активисты собрали не только протоколы, но и акты, подписанные всеми членами избирательных комиссий, вместе с протоколами с мокрыми печатями, которые свидетельствуют о том, что выборы прошли без каких-либо нарушений.

*** В воскресенье, 3 февраля, состоялись довыборы в Кировоградский областной совет по мажоритарному округу № 17 (Компанеевский район). Основными претендентами на победу на этих выборах были Александр Шевчук (ВО «Батькивщина», врач-хирург Кировоградской областной больницы) и Александр Чернявский (ПР, заместитель председателя Кировоградской ОГА).

По информации сайта gre4ka.info, заместитель председателя Кировоградской областной организации ВО «Батькивщина» Елена Армаш отметила: «Несмотря на давление со стороны администрации, мы все же «выгрызли» победу. Мы имеем протоколы с мокрыми печатями со всех участков, по нашим подсчетам победил с отрывом в 207 голосов А.Шевчук».