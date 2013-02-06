Левочкин рассказал, что Янукович будет делать в Литве

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, в рамках визита состоится шестое заседание Совета президентов Украины и Литвы.

По словам главы Администрации Президента Украины Сергея Лёвочкина, В.Янукович проведет встречи с Президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте, премьер-министром Литвы Альгирдасом Буткявичюсом, председателем Сейма Видасом Гедвиласом.

Предусматривается подписание Дорожной карты развития стратегического партнерства между Украиной и Литвой на 2013-2014 года.