Левочкин рассказал, что Янукович будет делать в Литве
08:37, 06 февраля 2013Политика
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Сегодня Президент Украины Виктор Янукович осуществит официальный визит в Литовскую Республику.
Янукович и Грибаускайте встретятся в Вильнюсе
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Как сообщал УНИАН, в рамках визита состоится шестое заседание Совета президентов Украины и Литвы.
По словам главы Администрации Президента Украины Сергея Лёвочкина, В.Янукович проведет встречи с Президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте, премьер-министром Литвы Альгирдасом Буткявичюсом, председателем Сейма Видасом Гедвиласом.
Предусматривается подписание Дорожной карты развития стратегического партнерства между Украиной и Литвой на 2013-2014 года.
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