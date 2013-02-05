Янукович уверяет Венецианскую комиссию, что компромиссы возможны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович сообщил во время встречи с председателем Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио.

Президент заметил, что на сегодняшний день все вопросы, связанные с проведением судебной реформы, решены за исключением положений, требующих внесения изменений в Конституцию.

Глава государства отметил, что Конституционная ассамблея завершает работу над соответствующим законопроектом, и он сразу же будет передан на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Президент напомнил, что проведение судебной реформы - это не только обязательство Украины, взятое в связи со вступлением в Совет Европы, но также и предмет обсуждения европейских и украинских должностных лиц в процессе подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

“Уверяю вас, что при реформировании Конституции ориентиром для Украины являются рекомендации Венецианской комиссии”, - сказал В.Янукович.

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Кроме того, по его словам, при продолжении реформы правоохранительных органов и органов прокуратуры Украина также будет придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии. В.Янукович заметил, что в Украине продолжается процесс реформирования этих органов. При этом он уверил Дж.Букиккио, что Украина будет прислушиваться к замечаниям Венецианской комиссии и даже идти на определенные компромиссные решения.

В свою очередь Д.Букиккио выразил мнение, что Украина не должна ждать, пока Конституционная ассамблея разработает весь проект изменений в Конституцию, а должна поэтапно направлять наработанные новеллы на экспертизу в Венецианскую комиссию, и, в первую очередь, это касается как раз вопросов судебной реформы.

“Мы вместе с вами должны продолжить большую работу, идти вперед шаг за шагом”, - сказал он.