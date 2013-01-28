Эксперт говорит, что реформа Нафтогаза поможет ему выиграть суд у Газпрома

Такое мнение УНИАН высказал старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис Саква.

«Нафтогаз» может оспорить положение «бери или плати» на том основании, что украинское законодательство изменилось со времени подписания соглашения с «Газпромом», и «Нафтогаз» утратил свой статус монопольного импортера газа в Украину», - сказал Д.Саква.

В тоже время эксперт отметил, что на данном этапе «Газпрому» невыгодно развивать конфликт с «Нафтогазом» до «газовой войны», которую стороны вели в 2009 году.

«На данном этапе мы не думаем, что конфликт между «Нафтогазом» и «Газпромом» перерастет в “газовую войну”, которую стороны вели в 2009 г., и которая привела к приостановке транзита российского газа в ЕС, поскольку подобное развитие событий неминуемо приведет к дальнейшему ослаблению позиций «Газпрома» в ЕС и усложнит попытки российской компании расширить свое присутствие на европейском рынке», - отметил эксперт.

Также он добавил, что решение «Газпрома» выставить счет «Нафтогазу» в соответствии с положением «бери или плати» стало неожиданностью, поскольку всего несколько дней назад представитель «Газпрома» подтвердил отсутствие намерений у российской компании требовать уплаты штрафа от украинской стороны.

«Очевидно, что у «Нафтогаза» нет ни финансовых возможностей, ни готовности удовлетворить требования «Газпрома», и дальнейшее противостояние сторон может привести к судебным разбирательствам», - добавил Д.Саква.

Как ранее сообщал УНИАН, 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

Однако позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина по итогам 2012 года сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

По данным компании «Укртрансгаз», оператора украинской газотранспортной системы, Россия по итогам 2012 года сократила транзит газа через территорию Украины до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.