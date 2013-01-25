Рыбак уверен, что внеочередная сессия не примет решений, но «съест» 3,7 млн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Внеочередная сессия, которая предлагается, не примет никаких решений, потому что нужно 226 голосов, а у тех депутатов, которые поднимают эти вопросы, их нет», - сказал спикер ВР.

Он напомнил, что 5 февраля начинает свою работу вторая сессия Верховной Рады 7-го созыва, а 4 февраля состоится Согласительный совет, на котором можно рассмотреть любые вопросы. «Если есть какие-то текущие вопросы, которые нужно рассмотреть, будет 4 февраля Согласительный совет. И мы можем рассмотреть любые вопросы в плановом порядке», - отметил В.Рыбак.

Он также подчеркнул, что для бюджета Украины проведение внеочередной сессии Верховной Рады будет затратным. «Внеочередная сессия обойдется бюджету Верховной Рады, бюджету страны в 3 млн 672 тыс. грн. Причем расчеты здесь сделаны не из расчета 445, а из расчета 300 депутатов, - объяснил глава парламента. - Они должны приехать 31 числа (января) все за государственный счет, побыть на сессии, поговорить, сесть после обеда и уехать. Потом 4 числа (февраля) опять приехать. Таким образом, прокатать 3 млн. 672 тыс. грн».

Как сообщал УНИАН, В.Рыбак заявил сегодня в Донецке, что, если ему сегодня вечером доложат о наличии 150 подписей депутатов, выступающих за проведение внеочередной сессии парламента, будет и распоряжение о ее проведении.

«Если сегодня до вечера будет у меня ясность и мне доложат, что есть 150 подписей и есть соответствующие документы, я вернусь из Киева сегодня и могу подписать распоряжение о проведении внеочередной сессии», - сказал спикер. При этом он добавил: «В противном случае, если этого не будет, никакой речи о внеочередной сессии быть не может, и я не пойду на нарушение регламента Верховной Рады Украины».

В.Рыбак напомнил, что ранее он поручал Аппарату ВР подготовить распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента на 30-31 января, но возникли сложности из-за подлинности подписей народных депутатов, настаивающих на проведении сессии.

«Поэтому, уезжая сегодня в командировку, я сказал - разберитесь, и если подписи сфальсифицированы, я не подпишу распоряжение о созыве внеочередной сессии», - подчеркнул В.Рыбак.