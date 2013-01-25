Рыбак уверен, что внеочередная сессия не примет решений, но «съест» 3,7 млн
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак уверен, что внеочередная сессия парламента «не примет никаких решений».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.
«Внеочередная сессия, которая предлагается, не примет никаких решений, потому что нужно 226 голосов, а у тех депутатов, которые поднимают эти вопросы, их нет», - сказал спикер ВР.
Он напомнил, что 5 февраля начинает свою работу вторая сессия Верховной Рады 7-го созыва, а 4 февраля состоится Согласительный совет, на котором можно рассмотреть любые вопросы. «Если есть какие-то текущие вопросы, которые нужно рассмотреть, будет 4 февраля Согласительный совет. И мы можем рассмотреть любые вопросы в плановом порядке», - отметил В.Рыбак.
Он также подчеркнул, что для бюджета Украины проведение внеочередной сессии Верховной Рады будет затратным. «Внеочередная сессия обойдется бюджету Верховной Рады, бюджету страны в 3 млн 672 тыс. грн. Причем расчеты здесь сделаны не из расчета 445, а из расчета 300 депутатов, - объяснил глава парламента. - Они должны приехать 31 числа (января) все за государственный счет, побыть на сессии, поговорить, сесть после обеда и уехать. Потом 4 числа (февраля) опять приехать. Таким образом, прокатать 3 млн. 672 тыс. грн».
Как сообщал УНИАН, В.Рыбак заявил сегодня в Донецке, что, если ему сегодня вечером доложат о наличии 150 подписей депутатов, выступающих за проведение внеочередной сессии парламента, будет и распоряжение о ее проведении.
«Если сегодня до вечера будет у меня ясность и мне доложат, что есть 150 подписей и есть соответствующие документы, я вернусь из Киева сегодня и могу подписать распоряжение о проведении внеочередной сессии», - сказал спикер. При этом он добавил: «В противном случае, если этого не будет, никакой речи о внеочередной сессии быть не может, и я не пойду на нарушение регламента Верховной Рады Украины».
В.Рыбак напомнил, что ранее он поручал Аппарату ВР подготовить распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента на 30-31 января, но возникли сложности из-за подлинности подписей народных депутатов, настаивающих на проведении сессии.
«Поэтому, уезжая сегодня в командировку, я сказал - разберитесь, и если подписи сфальсифицированы, я не подпишу распоряжение о созыве внеочередной сессии», - подчеркнул В.Рыбак.