Кузьмин напомнил, что у ГПУ в запасе еще три дела против Тимошенко

В интервью газете «Сегодня» он сказал: «В производстве прокуратуры есть дело о медавтомобилях и «киотских» деньгах (средства, полученные Украиной от продажи квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола). С материалами дела знакомятся до сих пор адвокаты Тимошенко, делая это очень медленно», - сказал он.

Издание напоминает, что по «делу о медавтомобилях» обвиняются двое работников Киевской региональной таможни. Досудебным следствием установлено, что указанные должностные лица в 2009 году допустили служебную халатность и неправомерно оформили типовые автомобили Opel Combo Adaptеd 1,4 Twinport как специализированные и адаптированные для оказания медицинской помощи. На самом деле транспортные средства, по данным ГПУ, отличались от обычных только наличием двух стандартных коробок для медицинского оборудования, ковриками и логотипами на кузове. Недополученные таможенные платежи оцениваются в 9 млн грн.

Один из эпизодов дела Ю.Тимошенко касается превышения власти и служебных полномочий при закупке под правительственные гарантии этих авто.

Также, по словам Р.Кузьмина, есть еще дело о попытке дачи взятки судьям Верховного Суда. И дело о нанесении телесных повреждений работнику Госпенитенциарной службы во время беспорядков в Лукьяновском СИЗО, когда Ю.Тимошенко с соратниками приходила туда с требованием освободить мужа.

"Есть доказательства, что повреждения нанесла лично Тимошенко", - отметил Р.Кузьмин.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

18 января Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, подозреваемыми в организации этого преступления являются экс-премьер-министры Украины Ю.Тимошенко и Павел Лазаренко.