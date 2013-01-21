У Азарова раздали министрам области

Текст соответствующего распоряжения от 14 января 2013 года № 17-р обнародован на Правительственном портале.

В частности, за непосредственное взаимодействие с Автономной Республикой Крым и г. Севастополь отвечает Министерство экономического развития, за Харьковскую область - Министерство доходов и сборов, Житомирскую и Херсонскую - Министерство аграрной политики, Киевскую - Министерство внутренних дел, Винницкую и Черниговскую - Министерство социальной политики, Львовскую - Министерство обороны, Ривненскую и Черкасскую - Министерство финансов; координатором работы с этими регионами определен первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

Непосредственное взаимодействие с Кировоградской и Хмельницкой областями обеспечивает Министерство промышленной политики, Луганской и Черновицкой - Минэнергоугля, Закарпатской - Минприроды; координатор этих регионов - вице-премьер-министр Юрий Бойко. Взаимодействие с Волынской и Ивано-Франковской областями возложено на Министерство юстиции, Днепропетровской и Одесской – на Минрегион, г. Киев - Мининфраструктуры; координатором работы с этими регионами определен вице-премьер-министр Александр Вилкул.

Кроме того, взаимодействие с Запорожской и Николаевской областями возложено на Министерство культуры, Сумской - Министерство иностранных дел, Полтавской и Тернопольской - Министерство здравоохранения, Донецкой - Министерство образования и науки, молодежи и спорта; координатор этих регионов - вице-премьер-министр Константин Грищенко.