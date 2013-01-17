Лавринович говорит, что защищаться нужно улыбками, но можно и «травматом»

Министр юстиции считает, что каждый не состоящий на учете в психоневрологических диспансерах должен получить право использовать в целях самообороны травматическое оружие.

Об этом пишет Комсомольская правда в Украине.

"Не вижу опасности повышения криминогенной ситуации в случае, если люди будут приобретать травматическое оружие - но ни в коем случае не боевое", - сказал Александр Лавринович.

По словам министра, ему часто приходится "отбиваться от нападений" журналистов в Кабмине. Лавринович говорит, что лучший способ защиты - "больше улыбаться и говорить приятные слова".