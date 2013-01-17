Лавринович говорит, что защищаться нужно улыбками, но можно и «травматом»
18:12, 17 января 2013Политика
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Глава Минюста Александр Лавринович считает возможным разрешить использование "легкого" оружия в целях самообороны.
Лавринович одобряет разрешение на травматическое оружие
Министр юстиции считает, что каждый не состоящий на учете в психоневрологических диспансерах должен получить право использовать в целях самообороны травматическое оружие.
Об этом пишет Комсомольская правда в Украине.
"Не вижу опасности повышения криминогенной ситуации в случае, если люди будут приобретать травматическое оружие - но ни в коем случае не боевое", - сказал Александр Лавринович.
По словам министра, ему часто приходится "отбиваться от нападений" журналистов в Кабмине. Лавринович говорит, что лучший способ защиты - "больше улыбаться и говорить приятные слова".
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