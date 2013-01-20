Луценко привезли в Киев на день раньше

Об этом УНИАН сообщила супруга осужденного экс-министра Ирина Луценко.

«Юру сегодня днем вывезли в киевскую клинику. Я как раз ехала в колонию, чтобы получить разрешение на встречи с ним в больнице и возле Чернигова встретила кортеж из спецмашин. Позже уже в колонии мне сообщили, что Юру вывезли в Киев», - сказала И.Луценко.

По ее словам, она сейчас находится в дежурной части колонии, однако не может получить разрешение на встречи с мужем в больнице, поскольку, как выяснилось, сегодня в колонии нет руководства, а также ответственных лиц, уполномоченных предоставлять подобные разрешения.

«Есть только дежурный, который сказал, что в его полномочиям входит лишь предоставление разрешения на краткосрочное свидание на территории колонии. Таким образом, мне придется завтра опять ехать в колонию для получения соответствующего разрешения», - отметила супруга экс-министра.

В то же время, обращаясь к СМИ и политикам, она настойчиво попросила не создавать ажиотаж на территории этой больницы. Поскольку, как объяснила И.Луценко, в Государственной пенитенциарной службе ее предупредили, что в случае нарушения правопорядка как на территории больницы так и в ней, Ю.Луценко будет опять этапирован в колонию.

Ранее пресс-служба Государственной пенитенциарной службы сообщала, что Луценко будет этапирован в больницу "Оберег" 21 января.